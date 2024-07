Évaluer la commodité d'usage des transports publics

L’expérience de l’usager, en termes de fiabilité, de confort et surtout de commodité d’usage est un aspect essentiel pour déterminer la demande de services de transports publics, tout au moins là où un choix d’alternatives existe. Le succès pour le moins des politiques pour attirer les usagers urbains de la voiture particulière vers les transports publics repose dans une large mesure sur la commodité d’usage de ces derniers. Les méthodes actuelles d’évaluation dans le domaine des transports tendent cependant à se focaliser sur la vitesse et le prix des services, sous-évaluant ou négligeant la commodité d’usage. Ceci fausse les décisions en matière d’investissements et de planification.

Ce rapport vise à faciliter une prise en compte plus systématique de la commodité d’usage dans la planification et la pratique des politiques de transport. Il analyse les définitions opérationnelles de la commodité d’usage et rassemble des informations sur la disposition à payer à cet égard et sur l’utilisation d’indicateurs pour apprécier et améliorer la commodité d’usage des transports publics.