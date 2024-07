Améliorer la sécurité des usagers des deux roues motorisés

La flotte des deux roues motorisés (qui comprend les motocyclettes, les scooters et les cyclomoteurs) est en constante augmentation et, dans beaucoup de pays, joue un rôle déterminant dans la mobilité, en particulier dans de nombreuses grandes villes du monde. Les deux roues motorisés (2RM) sont par conséquent une composante importante du système de transport. Cependant, ils représentent un défi en termes de sécurité routière. Par kilomètre parcouru, les usagers des 2RM encourent un risque bien plus élevé que les automobilistes d’accident mortel et de blessures graves entrainant un handicap à long terme. Par ailleurs, ils n’ont pas autant bénéficié que les automobilistes des importants progrès réalisés au cours des dernières décennies pour réduire le nombre de victimes. Il est essentiel de traiter sérieusement la question de la sécurité des 2RM pour contribuer à la Décennie de l’Action pour la Sécurité Routière des Nations Unies, qui vise à diminuer de moitié d’ici 2020 le nombre prévu de tués sur les routes dans le monde.