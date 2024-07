Piétons : Sécurité, espace urbain et santé

La marche à pied est la forme de mobilité la plus naturelle. Les villes n’ont toutefois pas toujours évolué pour satisfaire les besoins des piétons et bien souvent la marche a été négligée dans le développement des systèmes de transport. Pourtant, améliorer l’espace urbain pour les piétons peut contribuer à répondre aux défis que sont le changement climatique, la pollution de l’air et les problèmes de santé.

Ce rapport démontre le rôle essentiel de la marche dans les politiques de transports et fournit aux décideurs des recommandations pour développer un environnement sûr et propice à la marche à pied. Cette démarche est essentielle au développement de villes où il fait bon vivre. Chaque déplacement, quelque qu’il soit, commence et se termine par un trajet à pied.