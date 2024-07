Ensemble pour la sécurité routière

Chaque année, environ 1,3 million de personnes sont tuées et 50 autres millions de personnes sont blessées sur les routes à travers le monde. Ces accidents de la route coûtent aux pays entre 1 et 3 % de leur PIB. Bon nombre de ces accidents pourraient être évités par des interventions bien ciblées. Ce rapport aide à identifier les contre-mesures de sécurité les plus efficaces.

Les décideurs ont besoin de justifier leurs dépenses sur la sécurité routière en termes d'efficacité, en concurrence pour les ressources limitées disponibles. Le risque de prendre de mauvaises décisions et le coût de la prise de meilleures décisions peuvent être réduits grâce à l'utilisation d'études fiables sur l'efficacité des mesures de sécurité, réalisées sur la base de fonctions de modification de l'accidentalité (FMA). Ce rapport montre qu'il existe une perspective de progrès significatifs et des économies importantes par le biais du transfert des résultats à l'échelle internationale, permettant l'adoption plus rapide de nouvelles mesures de sécurité.

Le rapport sert de guide à la façon dont les résultats des recherches peuvent être partagées au niveau international. Il fournit une liste de contrôle pour l'examen systématique des études de sécurité routière et un cadre pour la normalisation méthodologie.