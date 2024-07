Le vélo, santé et sécurité

Ce rapport du groupe de travail du Forum International des Transports sur la sécurité des cyclistes examine les tendances internationales en matière de cyclisme, de sécurité et de politiques et explore les options qui peuvent aider les décideurs politiques à concevoir des environnements sûrs pour les cyclistes. Les messages-clés s’ordonnent autour de la fixation d’objectifs stratégiques pour les politiues relatives à l’usage de la bicyclette, et de gestion des risques d’accidents dans un contexte de bénéfices accrus pour la santé. Le rapport se penche également sur la façon de mieux appréhender statistiquement les risques d’accident et l’usage du vélo. Les impacts en termes de sécurité d’un vaste ensemble de mesures en faveur du vélo sont examinés en détail.