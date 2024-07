Tendances des migrations internationales 2004

Cette publication annuelle analyse les tendances récentes des mouvements et des politiques migratoires dans l’ensemble des pays de l’OCDE et dans quelques pays non membres. Elle comprend une description détaillée des flux, des différents canaux d’immigration et de la diversité des nationalités concernées.

On trouvera également dans cet ouvrage : un chapitre spécial consacré à l’identification et la mesure des immigrants et des expatriés dans les pays de l’OCDE et une annexe statistique rassemblant les données les plus récentes sur les populations étrangères ou immigrées, les travailleurs étrangers, les flux migratoires et les naturalisations.