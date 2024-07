Tendances des migrations internationales 2000

Cet ouvrage présente une analyse complète des tendances récentes des mouvements et des politiques migratoires dans l’ensemble des pays de l’OCDE et dans quelques pays non membres. Il comprend une description détaillée des flux, des différents canaux d’immigration et de la nationalité des migrants concernés.

Outre cette analyse d’ensemble, on trouvera dans ce livre : deux sections sur les nouveaux développements des mouvements et des politiques migratoires en Asie et en Europe centrale et orientale ; un chapitre spécial consacré à l’immigration familiale, aux conditions requises pour en bénéficier et aux régimes juridiques régissant l’accès des membres des familles à la protection sociale et au marché du travail ; et une annexe statistique rassemblant les données les plus récentes sur les populations étrangères ou immigrées, les travailleurs étrangers, les flux migratoires et les naturalisations.