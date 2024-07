Tendances des migrations internationales 1998

Cette analyse des tendances récentes des mouvements et des politiques migratoires couvre l'ensemble des pays de l'OCDE et quelques pays non membres. Elle présente une description détaillée des flux, des différents canaux d'immigration et de la nationalité des migrants concernés. Ce rapport dresse aussi un inventaire des politiques menées en matière de maîtrise des flux, d'intégration des immigrés et de coopération internationale.

Cette analyse d'ensemble est complétée par trente notes détaillées présentant les caractéristiques dominantes de chaque pays ; une étude comparative sur l'emploi temporaire des étrangers décrivant les différentes catégories de travailleurs concernés ainsi que les conditions de recrutement et de séjour ; et une annexe statistique comprenant les données disponibles les plus récentes sur les populations étrangères ou immigrées, les travailleurs étrangers, les flux migratoires et les naturalisations.