Tendances des migrations internationales 1999

Ce rapport présente une analyse complète des tendances récentes des mouvements et des politiques migratoires dans l’ensemble des pays de l'OCDE et quelques pays non membres. Il comprend une description détaillée des flux, des différents canaux d’immigration et de la nationalité des migrants concernés. Il met en lumière les modifications législatives importantes intervenues dans certains pays d’accueil (par exemple en Australie, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne et au Royaume-Uni) pour assurer une meilleure maîtrise des flux et définir des critères d’admission. Enfin, ce rapport dresse un inventaire des politiques menées en matière d'intégration des immigrés et de coopération internationale.

Outre cette analyse d’ensemble, on trouvera dans cet ouvrage des notes détaillées présentant les principales caractéristiques de chaque pays ; une analyse des implications économiques et politiques de l’immigration irrégulière présentant les différentes situations d’irrégularité, les méthodes de mesure du phénomène, son incidence sur le marché du travail et les sanctions infligées aux employeurs ; et une annexe statistique rassemblant les données les plus récentes sur les populations étrangères ou immigrées, les travailleurs étrangers, les flux migratoires et les naturalisations.