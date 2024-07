Stratégies de financement des PME et des entrepreneurs du tourisme

L’accès aux financements est un sujet essentiel pour encourager le développement des PME, l’entrepreneuriat et instaurer un secteur du tourisme compétitif, innovant et durable. Ce rapport examine donc les mécanismes permettant d’améliorer l’accès aux financements pour les PME et les entrepreneurs du tourisme à chaque étape du cycle de vie des entreprises, en s’attachant plus particulièrement aux micro- et petites entreprises. Il aborde aussi les questions clés et les considérations d’ordre politique qui favorisent l’amélioration des conditions d’accès, élargissent la palette des instruments financiers disponibles et encouragent le recours à d’autres dispositifs. Dans un certain nombre de pays, des études de cas en matière de financement soutiennent les discussions des politiques et fournissent des informations techniques. Ce rapport tient compte des points de vue des décideurs politiques, des organismes et institutions de financement et du secteur du tourisme, et a bénéficié d'importantes contributions de la part de 21 pays: Allemagne, Autriche, Canada, Chili, Croatie, Danemark, Égypte, Fédération de Russie, France, Grèce, Hongrie, Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Slovénie, Suède et Suisse.