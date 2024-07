Réseaux d'innovation

On associe souvent les pays de l’OCDE à des « sociétés en réseau » et cette évolution conduit à s’interroger sur le rôle des réseaux éducatifs. D’aucuns, comme le Professeur Michael Barber dans ce volume, prédisent l’effondrement des grands services publics, dont l’évolution est si lente. Mais si tel est le cas, par quoi seront-ils remplacés et comment garantir que ce changement soit porteur de réels progrès ? Et face à l’autonomie croissante des écoles et à la complexité grandissante du monde, quelles formes d’organisation et de gouvernance pourront empêcher la fragmentation du système d’éducation et le chaos ? Voilà quelques-unes des questions qui ont inspiré les récents séminaires organisés en Hongrie, aux Pays-Bas et au Portugal avec la collaboration du Centre pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement (CERI) de l’OCDE.

Ce nouveau volume de la collection L’école de demain vient compléter les précédents volumes consacrés à l’innovation, aux scénarios d’évolution de l’école, aux TIC dans l’enseignement et à la fracture numérique en matière d’apprentissage. Cet ouvrage étudie des exemples de politiques et de réseaux éducatifs innovants et présente les grandes orientations politiques et pratiques qui se dégagent de ces séminaires. Cette publication ne manquera pas d’intéresser tous les acteurs et observateurs du changement éducatif des pays de l'OCDE.