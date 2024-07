Repenser l'enseignement

Ce dernier volume de la série L’école de demain voit encore plus loin que les analyses déjà réalisées par l’OCDE sur l’avenir de l’enseignement. Il examine comment développer des scénarios et les utiliser pour répondre aux défis auxquels responsables politiques et praticiens sont confrontés. Il donne à la fois une vue d’ensemble fondée sur l’expertise et des leçons très pratiques, rassemblant notamment les contributions de Jay Ogilvy, grand pionnier de la réflexion prospective au sein des entreprises, et de Michael Fullan, spécialiste en matière d’évolution de l’école. Ce volume intéressera toutes les personnes concernées par le devenir à long terme de l’enseignement, et plus particulièrement les responsables politiques, les directeurs d’écoles et les enseignants.