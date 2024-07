Les nouvelles technologies à l'école

D'énormes investissements ont été consacrés à l’équipement des établissements scolaires en ordinateurs et à leur raccordement à l’Internet. L’objectif est d’assurer une formation et un enseignement de grande qualité et d’armer les jeunes pour la société du savoir. Comment peut-on, cependant, concrétiser les avantages de cet investissement éducatif ? Pour y parvenir, il ne suffit pas, tant s’en faut, d’installer du matériel, et il ne s’agit pas non plus simplement d’utiliser les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour accomplir autrement des tâches traditionnelles. L’école doit apprendre à changer et adopter de nouveaux modes d’acquisition de connaissances.

Il est urgent que les établissements scolaires puissent utiliser des logiciels et des matériels numériques de qualité. Les enseignants -- et les élèves -- doivent devenir des utilisateurs judicieux et bien informés des TIC. L’environnement de l’école doit être totalement adapté à l’utilisation des ces technologies et les enseignants doivent pouvoir bénéficier de l’aide et des conseils d’experts dans ce domaine en évolution rapide. De nouveaux types de cursus et d’évaluation sont nécessaires de même que de nouveaux modes d’organisation des établissements scolaires si l’on veut tirer parti du formidable potentiel éducatif des TIC.

« Apprendre à changer », telle est la difficile question dont traite ce rapport international. C'est aussi le propos qu'illustrent les points de vue d'un certain nombre d'élèves. Ces derniers ont utilisé les TIC avec enthousiasme dans leur propre formation et ont fait part de leur expérience en la matière au sein d’un réseau international constitué par l’OCDE. Ce rapport étudie les vastes possibilités d’enseignement qu’offre l’Internet en réunissant l’école, le domicile et la société en général. Il examine comment les TIC, qui constituent le thème des activités de perfectionnement professionnel des enseignants, peuvent dans une large mesure être le moyen de dispenser ces mêmes activités. Il cite de multiples exemples de pratiques et principes qui laissent bien augurer de l’avenir.