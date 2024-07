A quoi ressemblera l’école de demain ? Quelles sont les grandes tendances qui influent le plus sur l’éducation et de quelle façon vont-elles se manifester dans les prochaines années ? A quels problèmes de fond faut-il s’attaquer aujourd’hui pour ouvrir dans ce domaine des perspectives d’avenir favorables ? Ces ambitieuses questions sont traitées dans Quel avenir pour nos écoles ?, publication du Centre pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement (CERI) de l’OCDE. A partir d’un ensemble très fourni de données internationales provenant d’études statistiques et de travaux de recherche, cet ouvrage analyse les tendances à l’œuvre au XXIe siècle dans les domaines social et économique et dans celui de l’éducation. Il présente aussi six scénarios possibles d’évolution des systèmes scolaires pour les dix à vingt prochaines années. Cet exposé est complété par les contributions de huit experts internationaux qui examinent sous des angles différents les défis auxquels l’école est confrontée aujourd’hui et ceux qu’elle devra relever demain.

Cet ouvrage intéressera tous ceux qui se préoccupent de l’évolution à long terme de l’éducation : décideurs et administrateurs, praticiens, chercheurs, parents et grand public.