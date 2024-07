Personnaliser l'enseignement

La personnalisation de l'éducation peut signifier maintes choses. Elle pose en outre des questions essentielles quant aux objectifs et aux possibilités de l’enseignement. À quels défis politiques faudra-t-il répondre pour favoriser un enseignement plus personnalisé ? En quoi les sciences de l’apprentissage -- et notamment les recherches récentes sur le fonctionnement du cerveau -- peuvent-elles nous éclairer quant aux orientations à prendre ? Quelles sont les contraintes imposées par les acteurs clés des systèmes éducatifs -- les enseignants, les parents et les employeurs notamment -- et comment y répondre ? Ce nouveau volume de la série « L’école de demain » répond à toutes ces questions. Il rassemble les contributions d’experts venus d’Allemagne, du Canada, du Danemark, de la France et du Royaume-Uni.