L'école face aux attentes du public

Pour beaucoup d'experts dans le domaine de l'éducation, une transition cruciale s’opère des modèles traditionnels de l’école vers les modèles de demain. Ainsi, des « systèmes dominés par l’offre » – obéissant à des procédures principalement dictées par les autorités éducatives, les établissements et les enseignants – seraient remplacés par des dispositifs plus sensibles à la demande. Mais qui demande quoi ? Savons-nous ce que les données révèlent sur les attitudes et les attentes des parents et des élèves, lesquels sont sans aucun doute les personnes les plus intéressées par ce qui se passe à l'école ? Cette demande est-elle reconnue par les établissements ? La prise en compte des souhaits des élèves, des parents et des communautés est-elle une norme démocratique ou la preuve d'un consumérisme éducatif excessif ?