Quelle relation entre l'éducation, les compétences en littératie et l'état de santé perçu ?

Les individus très instruits et très compétents sont plus susceptibles de s’estimer en meilleure santé que leurs pairs moins instruits et moins compétents, même lorsque la comparaison porte sur des individus présentant des caractéristiques contextuelles similaires. C’est aux États-Unis et en Norvège que la différence d’état de santé perçu associée au nombre d’années de scolarisation est la plus marquée, et en France, en Italie et en Suède qu’elle est la plus ténue. L’association la plus forte entre l‘état de santé perçu et le niveau de compétences en littératie s’observe quant à elle en Autriche et aux États-Unis. Les différences observées entre les pays concernant la relation entre l’état de santé perçu et le nombre d’années de scolarisation, d’une part, et le niveau de compétences en littératie, d’autre part, semblent indiquer que les systèmes de soins de santé et de protection sociale jouent un rôle important dans les modalités d’association entre nombre d’années de scolarisation, compétences en littératie et santé.