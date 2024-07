Santé et satisfaction à l’égard de la vie

L’éducation et les compétences sont toutes deux associées à une meilleure santé. Le pourcentage d’adultes se disant en bonne santé est supérieur de 33 points de pourcentage parmi ceux présentant des niveaux élevés de formation et de compétences en littératie par rapport à celui observé parmi ceux affichant des niveaux faibles de formation et de compétences en littératie. Dans les sociétés inclusives où l’avantage financier lié à l’élévation du niveau de formation est moindre, telles que le Danemark, la Norvège et la Suède, les individus sont en général moins nombreux à se dire limités dans leurs activités en raison de problèmes de santé, et le niveau de satisfaction à l’égard de la vie est élevé quel que soit le niveau de formation. L’élévation du niveau de formation est associée à une augmentation de la satisfaction à l’égard de la vie. Dans tous les pays membres ou partenaires de l’OCDE, à l’exception de la Corée, de l’Inde et de la Turquie, plus de 80 % des diplômés de l’enseignement tertiaire se disent satisfaits de leur vie.