Quelle est l'incidence du temps que les élèves passent en ligne en dehors de l'école ?

En 2012, les élèves de 15 ans passaient plus de deux heures en ligne chaque jour, en moyenne, dans les pays de l’OCDE. Surfer sur Internet pour s’amuser et participer à des réseaux sociaux sont les activités en ligne les plus répandues parmi les élèves de 15 ans : 70 % d’entre eux indiquent effectuer l’une d’elles tous les jours ou presque. Les élèves passant plus de six heures en ligne par jour en dehors du cadre scolaire sont plus susceptibles de se sentir seuls à l’école, d’arriver en retard et d’obtenir de moins bons résultats en mathématiques. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 7 % des élèves passent autant de temps en ligne un jour ordinaire de semaine.