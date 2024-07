Quelle confiance les élèves ont-ils en leur capacité à résoudre des problèmes de mathématiques ?

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, la confiance des élèves en leur capacité à résoudre des problèmes de mathématiques (leur efficacité perçue en mathématiques) est associée à une différence de 49 points de score dans cette matière – soit l’équivalent d’une année de scolarité. Il existe une corrélation étroite entre d’un côté, la confiance des élèves en leur capacité à résoudre des problèmes de mathématiques pures et appliquées, et de l’autre, le fait qu’ils aient déjà été exposés ou non à des tâches similaires en classe. Lorsque l’on compare des élèves présentant des résultats scolaires et un niveau socio-économique similaires, ceux dont les parents aspirent à ce qu’ils suivent des études supérieures font généralement part d’un niveau plus élevé d’efficacité perçue en mathématiques que ceux dont les parents ne nourrissent pas des attentes aussi élevées à leur égard.