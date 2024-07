Promouvoir le développement dans une économie mondialisée

Qu’entend-on par « cohérence des politiques au service du développement » ? L’économie mondiale est de plus en plus intégrée : les échanges et les mouvements de capitaux s’intensifient et la main-d’œuvre est toujours plus mobile. Cette intégration entraîne un accroissement des responsabilités mutuelles et des répercussions réciproques des décisions des pouvoirs publics. Le XXIème siècle verra de nombreuses économies non membres de l’OCDE rattraper rapidement leur retard de croissance. Ces modifications dans le partage du gâteau économique appellent d’autres changements : les rapports d’influence vont évoluer, ainsi que les voix qui se font entendre sur la scène internationale en matière de gouvernance économique et financière. Ainsi, un constat s’impose à la lumière de l’interdépendance accrue de l’économie mondiale et des effets qui en résultent : la poursuite par les pays de l’OCDE de politiques dommageables pour le monde en développement ne peut que se retourner contre la zone de l’OCDE elle-même.

Face à ce constat, une plus grande cohérence s’impose entre les politiques suivies par les pays de l’OCDE dans divers domaines qui conditionnent et influencent le profil actuel de l’économie mondiale, en mutation rapide. Reste que, pour se convaincre de la nécessité de cette cohérence des politiques, les chercheurs et les décideurs doivent d’abord comprendre les conséquences des politiques nationales à l’extérieur des frontières.

Afin de les y aider, cet ouvrage rassemble les réflexions d’universitaires et d’experts de renommée internationale sur les sujets suivants :

La cohérence des politiques : concepts clés et questions fondamentales, par Robert Picciotto

Vers un nouvel équilibre de l’économie mondiale, par Richard Pomfret

Politiques macroéconomiques : l’interdépendance source de problèmes nouveaux, par Helmut Reisen, Martin Grandes et Nicolas Pinaud

L’évolution des politiques financières internationales, par Stephany Griffith-Jones, Ricardo Gottschalk et Andrew Rosser

L’aspect politique de la cohérence des politiques, par Ethan B. Kapstein

Cohérence des politiques et développement : problèmes d’évaluation et solutions possibles, par Robert Picciotto

Ces articles abordent des questions controversées en rapport avec le développement dans le monde actuel, allant de l’intensification des mouvements de capitaux à la réglementation des marchés financiers et à la responsabilité sociale des investissements en passant par la concrétisation des Objectifs du millénaire pour le développement. À eux tous, ils apportent une contribution importante à la base de connaissances concernant les effets de l’interdépendance et de la cohérence des politiques sur les relations entre les pays de l’OCDE et le monde en développement.