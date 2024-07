Promouvoir la formation des adultes

Cet ouvrage présente des orientations pratiques sur un domaine qui ne retient l’attention des pouvoirs publics que depuis quelques années. Il réunit les principaux enseignements qui se dégagent de l’expérience de 17 pays de l’OCDE, en fournissant des informations concrètes sur les stratégies mises en œuvre pour améliorer la participation des adultes à la formation. Il s’intéresse aux problèmes susceptibles de faire obstacle à celle-ci, ainsi qu’aux mesures propres à y remédier. Ces dernières consistent entre autres à renforcer et mettre en avant les avantages que procure la formation des adultes, afin de les rendre plus visibles et plus aisément reconnaissables. Parmi les autres moyens d’action possibles figurent les incitations économiques et les mécanismes de cofinancement, qui peuvent accroître l’efficience de l’offre de formation tout en assurant des services de qualité adaptés aux besoins des adultes. Enfin, il est possible d’améliorer l’élaboration des politiques en renforçant la coordination et la cohérence dans un domaine caractérisé par une grande diversité de parties prenantes, dont font partie les ministères de l’Éducation et les ministères du Travail.