Les transitions vers l'enseignement tertiaire et l'emploi pour les jeunes handicapés

Ce rapport pallie le manque de données relatives aux parcours des jeunes adultes handicapés à l’issue de l’enseignement secondaire dans la plupart des pays de l’OCDE. Il décrit les activités menées par un échantillon de jeunes adultes handicapés danois, français, néerlandais, norvégiens et tchèques, ainsi que leur évolution, et appréhende les facteurs qui facilitent ou entravent les processus de transition de haute qualité vers l’enseignement tertiaire et vers l’emploi. Les lycées confèrent-ils aux élèves à besoins éducatifs particuliers les capacités nécessaires pour accéder à l’enseignement tertiaire et à l’emploi ? Les jeunes adultes handicapés sont-ils soutenus adéquatement en quittant le lycée ? Les stratégies d’admission et de soutien des universités facilitent-elles l’accès à et la réussite dans l’enseignement tertiaire ?

Ce rapport montre que les jeunes adultes handicapés qui ont quitté le lycée en 2007 ont majoritairement accédé à l’enseignement tertiaire alors que ceux qui ont quitté l’enseignement tertiaire la même année ont essentiellement accédé à l’emploi. Il révèle aussi que le manque de qualité des soutiens au lycée ainsi que la relative absence de stratégie en matière de transition subordonnent les possibilités de transition à l’implication parentale et les jeunes adultes handicapés provenant de milieux défavorisés ont de moindres chances de transition que ceux venant de milieux aisés. Il démontre que les jeunes adultes handicapés qui ont accédé à l’enseignement tertiaire tendent à se sentir inclus dans la communauté ainsi qu’à estimer que l’accès à l’enseignement tertiaire les place à égalité de chances avec les autres et renforce leur confiance en eux et, ce faisant, leurs possibilités d’inclusion.

Ce rapport montre également que l’inactivité persistante à l’issue du lycée a un effet désaffiliateur marqué. Elle restreint les possibilités de participation, prive les individus de toute indépendance sociale et économique et les interroge dans leur bien-être.