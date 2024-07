On s’accorde de plus en plus à reconnaître que les systèmes de certification ont un rôle crucial à jouer pour améliorer la qualité de la formation tout au long de la vie et en augmenter la fréquence. Après avoir passé en revue les politiques et pratiques en vigueur dans quinze pays, les auteurs présentent neuf stratégies destinées à promouvoir la formation tout au long de la vie. Toutes ces stratégies nationales sont liées d’une manière ou d’une autre aux systèmes de certification. Les auteurs identifient ensuite vingt mécanismes, ou liens concrets, entre les objectifs des systèmes nationaux de certification et ceux de la formation tout au long de la vie. Au travers de ces mécanismes, cet ouvrage cherche à fournir aux gouvernements et aux décideurs des outils qui puissent les aider à reconsidérer leurs politiques et programmes en matière de formation tout au long de la vie. Les résultats suggèrent que certains mécanismes jouent un rôle particulièrement important dans la promotion de la formation tout au long de la vie. On citera notamment ceux liés au transfert de crédits, à la reconnaissance des acquis antérieurs, aux cadres de certification et à l’implication des acteurs concernés.