L'inclusion des étudiants handicapés dans l'enseignement tertiaire et dans l'emploi

Cet ouvrage analyse la transition des jeunes adultes handicapés vers l’enseignement tertiaire et vers l’emploi. Il analyse les politiques développées par plusieurs pays de l’OCDE et identifie les tendances récentes en termes d’accès à l’éducation et à l’emploi ainsi que les meilleures politiques et pratiques en matière de transition. Quels facteurs facilitent ou entravent la transition vers l’enseignement tertiaire et l’emploi ? Quelles sont les forces et les faiblesses des politiques et des soutiens existants à l’égard des jeunes adultes handicapés ? Quelles stratégies sont développées par les lycées et les établissements d’enseignement tertiaire pour faciliter cette transition et quelles sont leurs forces et leurs faiblesses ?

Il montre que l’accès à l’enseignement tertiaire des jeunes adultes handicapés a progressé de manière significative depuis dix ans. Toutefois, en dépit des progrès effectués, la transition vers l’enseignement tertiaire persiste à être plus difficile pour les jeunes adultes handicapés que pour l’ensemble des jeunes adultes. Les étudiants handicapés ont aussi moins de chances de réussir dans l’enseignement tertiaire ou d’accéder à l’emploi que leurs pairs non handicapés.

Le livre propose également des recommandations à l’attention des gouvernements et des institutions éducatives. Ces recommandations entendent mettre les jeunes adultes handicapés à égalité de chances en termes de réussite et de transition et d’optimiser ainsi la concrétisation de leur droit à l’éducation et à l’inclusion.