Le rôle crucial des enseignants présente une analyse internationale approfondie des thèmes suivants : l’évolution du corps enseignant dans 25 pays ; l’état de la recherche sur les moyens d’attirer, de former et de retenir des enseignants de qualité ; les politiques et les pratiques novatrices ayant donné de bons résultats dans les pays ; et les solutions qui s’offrent aux pays quant aux politiques à suivre.

Tout en abordant de nombreux domaines de préoccupation concernant les enseignants et l’enseignement, ce rapport présente aussi des exemples constructifs où les politiques menées ont changé la situation. Il attire l’attention sur les pays où le statut social des enseignants est élevé et où il y a plus de candidats qualifiés que de postes à pourvoir. Même dans les pays où la pénurie d’enseignants fait problème, on commence à percevoir un regain d’intérêt pour l’enseignement, et les mesures prises semblent porter leurs fruits.

Alors que la plupart des pays sont confrontés à des problèmes de vieillissement du corps enseignant et à la nécessité d’attirer de nouvelles recrues, cet ouvrage permet de mieux cerner la façon dont les pouvoirs publics peuvent surmonter ces difficultés.