En finir avec l'échec scolaire remet en cause l’idée qu’il y aura toujours des ratés et des marginaux, ceux qui ne peuvent ni ne veulent réussir à l’école. En réalité, des initiatives prises dans de nombreux pays démontrent qu’il est possible d’abaisser le taux d’échec et de décrochage scolaire – et de réduire l’énorme coût social des adultes qui n’ont pas acquis les qualifications de base indispensables pour trouver leur place dans la société. Cet ouvrage propose une précieuse analyse comparative des démarches nationales en matière d’équité en éducation et examine, notamment, les aspects suivants ; la filiarisation, les classes de niveau et la sélection par les résultats ; le choix de l’école ; les structures de l’enseignement secondaire et les programmes de la deuxième chance ; le redoublement ; les liens école-famille ; l’éducation des jeunes enfants ; l’affectation des ressources ; les objectifs chiffrés d’équité ; les besoins spéciaux des migrants et des minorités. L’analyse conclut que trois facteurs jouent un rôle déterminant pour l’équité dans l’éducation (la conception des systèmes éducatifs, les pratiques de classe et la dotation en ressources), et propose aux pouvoirs publics, dix mesures appuyées par des données, pour réduire le taux d’échec et d’abandon scolaire.