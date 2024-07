Un nouveau rapport de l’OCDE, intitule Soutenir le professionnalisme des enseignants et élaboré à partir des résultats de l’Enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS), définit le concept de professionnalisme des enseignants sur la base de trois grandes composantes : le socle de connaissances, à savoir les connaissances requises pour enseigner ; l’autonomie, à savoir le pouvoir de décision des enseignants sur différents aspects de leur travail ; et les réseaux de pairs, à savoir les possibilités d’échange d’informations et de soutien nécessaires au maintien de normes élevées d’enseignement. Les systèmes d’éducation diffèrent quant à l’importance qu’ils accordent à chacune des composantes du professionnalisme des enseignants. Il existe dans tous les systèmes une corrélation particulièrement positive entre d’un côté, les composantes « connaissances » et « réseaux de pairs », et de l’autre, la satisfaction des enseignants, leur sentiment d’efficacité personnelle et la perception de la valeur du métier d’enseignant dans la société. Les pratiques favorisant le professionnalisme des enseignants sont moins répandues dans les établissements accueillant des pourcentages plus importants d’élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés. Dans ces établissements, l’investissement dans le professionnalisme des enseignants peut toutefois s’avérer particulièrement fructueux, la corrélation positive entre connaissances, réseaux de pairs et satisfaction des enseignants étant plus marquée dans les établissements difficiles.