Prise en charge des élèves ayant des besoins spécifiques d’éducation

Le corps enseignant pourrait être mieux préparé en vue de répondre aux besoins éducatifs des élèves ayant des besoins spécifiques d’éducation. Le faible pourcentage d’enseignants signalant que leur développement professionnel a un impact positif indique que des progrès restent à faire quant à la qualité de la formation proposée pour la prise en charge de ce type d’élèves. En outre, l’affectation d’enseignants plus expérimentés et mieux formés dans les classes ayant de grands besoins, ainsi que l’offre d’un soutien continu aux enseignants et aux établissements, peuvent améliorer la qualité de l’expérience éducative des élèves ayant des besoins spécifiques d’éducation. Il s’agit là d’un aspect essentiel pour garantir l’égalité des possibilités d’apprentissage pour tous les enfants et créer les conditions nécessaires à la réussite des élèves ayant des besoins spécifiques d’éducation.