D’après les déclarations des enseignants comme des élèves, la quasi-totalité des professeurs de mathématiques des pays participants utilisent des pratiques pédagogiques claires et structurées. Une grande majorité des enseignants font aussi appel en cours à des pratiques axées sur l’élève et à des activités d’approfondissement. L’utilisation de pratiques structurantes varie peu entre les pays, tandis que l’emploi de pratiques axées sur l’élève et d’activités d’approfondissement varie de façon modérée. Dans l’ensemble, les professeurs de mathématiques tendent à signaler plus souvent que les élèves l’emploi de certaines pratiques pédagogiques en classe. Les différences de déclarations entre les enseignants et les élèves concernant l’utilisation de pratiques pédagogiques spécifiques varient entre les pays. Dans l’ensemble, le degré le plus élevé de convergence s’observe pour les pratiques structurantes, et le plus bas, pour les pratiques axées sur l’élève.