Parole aux enseignants

Les enseignants et les écoles du monde entier font face à l’un des plus grands bouleversements qu’aient jamais connu les systèmes d’éducation. Les méthodes et pratiques en place depuis des décennies se sont vues modifiées, remaniées ou supprimées afin de limiter les risques de contagion pour les élèves, les enseignants et les parents, tout en assurant la continuité de l’enseignement et de l’apprentissage. Cette crise met au premier plan le rôle et l’importance des enseignants, mais est également source de nouvelles exigences et pressions dans une profession déjà difficile. Quand la crise de la COVID-19 a éclaté, les enseignants de nombreux systèmes d’éducation ont dû exercer leur métier dans un nouveau contexte, marqué par les interactions en ligne et l’incertitude autour de la réouverture des établissements scolaires. Une fois cette réouverture actée, elle s’est accompagnée de diverses mesures de sécurité sanitaire et de la menace constante de voir les établissements scolaires refermer – autant d’éléments susceptibles d’avoir eu de profondes répercussions sur la satisfaction professionnelle des enseignants et leur niveau de stress.