Mesurer le commerce électronique

Le présent rapport a pour objet d’entreprendre de cerner les questions que pose la mesure du commerce électronique, de proposer un cadre initial et d’amorcer la comparaison de certaines des données disparates existant à ce sujet, de manière à former une mosaïque susceptible d’apporter une image quantitative plus claire de l’état actuel et de l’orientation future du commerce électronique. Ce faisant, il est possible de se faire une meilleure idée de l’importance relative des divers domaines d’action des pouvoirs publics.