Évolution de l'itinérance mobile internationale

Le Conseil a adopté le 16 février 2012 la Recommandation du Conseil sur les services d’itinérance mobile internationale qui met en avant une série de mesures pour assurer une concurrence efficace, sensibiliser et protéger les consommateurs et instaurer un juste niveau de prix sur les marchés des services d’itinérance mobile internationale. Le présent rapport vise à donner une vue d’ensemble des progrès réalisés par les Membres et Partenaires dans la mise en œuvre de la Recommandation et à déterminer si des actions nouvelles sont nécessaires en ce domaine.