Perspectives des technologies de l'information de l'OCDE 2008

Les technologies de l’information (TI) et le haut débit sont des composantes majeures de la recherche, de l’innovation, de la croissance économique et du changement social. L’édition 2008 des Perspectives des technologies de l’information de l’OCDE analyse l’évolution récente des industries des biens et services des TI, laissant entrevoir une croissance continue à long terme, malgré une conjoncture macroéconomique actuellement très incertaine dans les pays de l’OCDE, mais également de possibilités de croissance quelque peu plus forte dans d’autres régions.

Cette édition analyse l’impact du haut débit sur l’économie, ainsi que ses retombées futures et décrit la croissance dynamique des industries créatives fondées sur le contenu numérique : jeux informatiques et vidéo, films, vidéo et musique en ligne, cyberpublicité. L’évolution récente des politiques menées par les pays de l’OCDE en matière de TIC est examinée pour voir si elles sont adaptées à ces nouveaux enjeux. Les domaines d’action retenus comme prioritaires à cet égard sont notamment l’investissement dans la R-D et l’innovation liées aux TIC, l’amélioration de la cyberadministration, la diffusion du haut débit, le renforcement de l’utilisation des TIC, l’amélioration des compétences et de l’emploi dans le domaine des TIC, ainsi que les mesures en faveur du développement du continu numérique.