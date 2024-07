Perspectives des technologies de l'information 2002

Les technologies de l'information (TI) demeurent l'un des principaux moteurs du changement économique. Elles poussent les entreprises à se restructurer, transforment les qualifications et l'emploi et contribuent de façon notable à la croissance et à la création de richesse. L’édition 2002 des Perspectives des technologies de l’information de l'OCDE décrit les principales évolutions intervenues dans les industries et dans les entreprises qui fournissent des biens et des services liés aux TI. Elle examine l'impact de la diffusion et des applications des TI, ainsi que l'importance croissante des effets de réseau à mesure que l'utilisation des TI se généralise. Cette publication décrit aussi la dynamique de marché et présente un panorama détaillé de la mondialisation du secteur des technologies de l'information et des communications (TIC). Elle analyse également le secteur des logiciels, de plus en plus important, et examine la croissance du commerce électronique ainsi que certains obstacles qui entravent son expansion.

L’édition 2002 des Perspectives des technologies de l’information de l'OCDE se penche également sur l’évolution intervenue en matière de fourniture et d’utilisation des compétences dans le domaine des TIC, ainsi que sur l'inadéquation entre l'offre et la demande et les mesures qui permettraient d'y remédier. Elle décrit la diffusion des TIC et examine la fracture numérique qui existe entre individus, ménages et entreprises. Cette édition met ensuite en évidence le potentiel de certaines innovations technologiques qui auront une incidence sur l'exploitation commerciale et les impacts socio-économiques des TIC à moyen terme.

Enfin, cette publication présente un tour d’horizon des politiques menées par les pays de l'OCDE en matière de TI, en particulier celles qui visent à combler la fracture numérique et à stimuler l’offre et l'utilisation de compétences liées aux TIC.