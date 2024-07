Perspectives des technologies de l'information de l'OCDE 2006

Les technologies de l’information (TI) et les réseaux à haut débit sont de puissants moteurs de changement économique. Ils poussent les entreprises à se restructurer, influent sur les compétences et l’emploi, et contribuent à la croissance. Cet ouvrage décrit la dynamique et les tendances récentes du marché dans les secteurs fournisseurs de biens et de services liés aux TI. Il dresse un panorama de la mondialisation du secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) et du développement de la délocalisation qui est facilitée par ces technologies. Cette édition étudie le développement et l’impact de la nouvelle répartition mondiale des activités de services et l’émergence de la Chine et de l’Inde comme fournisseurs importants de biens et de services liés aux TIC. Une analyse des compétences en matière de TIC dans l’ensemble de l’économie permet en outre de mieux comprendre la dynamique de la création d’emplois et de l’externalisation. Cet ouvrage s’intéresse aussi à l’importance croissante du contenu numérique dans certains secteurs et à la manière dont il transforme la chaîne de valeur et les modèles économiques. Il considère le potentiel de quelques innovations : réseaux ubiquitaires, services géolocalisés, systèmes d’alerte face aux catastrophes naturelles, le web participatif et la convergence des technologies de l’information, des nanotechnologies et des biotechnologies. Il souligne l’émergence de nouvelles priorités pour faire face aux nouveaux défis. L'ouvrage inclut Statlink, un lien dynamique qui dirige le lecteur, pour chaque tableau, vers une page web où les données correspondantes sont disponibles en format Excel.