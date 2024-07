Perspectives des technologies de l'information 2004

Les technologies de l’information (TI) sont un puissant facteur de changement économique. Elles poussent les entreprises à se restructurer, influent sur les compétences et l’emploi, et contribuent à la croissance. Cet ouvrage décrit la dynamique récente du marché et dresse un panorama de la mondialisation du secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) ainsi que de la progression de l’approvisionnement international que favorisent ces technologies. Il analyse le développement et les incidences des cyberprocessus d’entreprise et décrit l’évolution des secteurs fournisseurs de biens et de services liés aux TI.

Cette publication montre également que les disparités relatives aux TIC ne se situent plus au niveau de l’accès à ces technologies : elles résident maintenant dans la manière dont on utilise ces technologies. Cet ouvrage fait à cet égard une place particulière à la distribution numérique haut débit pour l’échange de fichiers poste à poste, les services aux entreprises et les soins de santé. Une analyse des compétences en matière de TIC dans tous les secteurs de l’économie permet en outre de mieux comprendre la dynamique de la création d’emploi et de l’externalisation.

Le potentiel d’un certain nombre d’innovations est examiné. On citera notamment les nanotechnologies, l’informatique de grille, l’identification par radiofréquences (RFID), le WiFi et les technologies visant à lutter contre le pollupostage (« spam »). Enfin, on trouvera dans cette publication un aperçu des priorités et des tendances de l’action publique en matière de TI dans les pays de l’OCDE.