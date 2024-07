Perspectives des technologies de l'information 2000

Les technologies de l'information (TI) ont une forte incidence sur l'économie, la croissance et la structure de la production, sur les métiers et l'emploi ainsi que sur la façon dont les gens gèrent leur temps. L'édition 2000 des Perspectives des technologies de l'information de l'OCDE fait le point sur la croissance rapide de l'offre et de la demande de biens et services liés aux technologies de l'information tout en analysant leur rôle dans l'essor de l'économie de l’Internet et en repérant les nouvelles utilisations qui en sont faites. Cette publication montre clairement l'étendue et la diversité d'une technologie qui est à l’origine d’une mutation économique et sociale. Elle s'appuie sur de nouvelles sources de données nationales officielles qui deviennent progressivement disponibles à mesure que s'améliore le suivi statistique de l'économie de l'information.