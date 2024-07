Perspectives des communications de l'OCDE 2013

Ce rapport fournit un aperçu des efforts réalisés par les pays, qui à travers la réglementation, promeuvent la concurrence et stimulent l’innovation sur les marchés de la communication. Il examine également les questions relatives aux marchés de radiodiffusion, aux infrastructures internet, aux dépenses de communication, à l’usage des ménages et des entreprises et aux tendances des échanges dans les services de télécommunications. Il montre que le secteur des communications a fait preuve de résilience durant la crise financière mondiale (CFM), reflétant ainsi son rôle crucial dans les économies d’aujourd’hui.