Perspectives des communications de l'OCDE 2005

L'édition 2005 des Perspectives des communications de l'OCDE présente les données comparables les plus récentes sur les performances du secteur des communications dans les pays de l’OCDE et sur les politiques menées dans ce domaine. Ces données permettent de faire le point sur les six années qui ont suivi l'ouverture des marchés de nombreux pays de l’OCDE à la libre concurrence, en 1998. Cet ouvrage analyse aussi l'état du secteur des télécommunications durant les premières années qui ont suivi la crise due à l'éclatement de la "bulle Internet" et jette un regard sur l’avenir. Les Perspectives des communications de l’OCDE présentent un large éventail d’indicateurs du développement des différents réseaux de communications et compare les indicateurs de performance tels que les recettes, les investissements, l’emploi et les prix des services dans la zone OCDE.