Perspectives des communications de l'OCDE 1999

Les Perspectives des communications de l'OCDE présentent les données comparables les plus récentes sur les performances du secteur des communications dans les pays de l'OCDE et sur les cadres qui régissent les politiques dans ce domaine. L'édition 1999 examine les grandes transformations ainsi que les tendances futures de l'industrie des communications et explore les faits nouveaux intervenus dans des domaines d'activité en rapide mutation tels que l'Internet, la radiodiffusion et la télévision par câble. Les Perspectives des communications de l'OCDE présentent un large éventail d'indicateurs du développement des différents réseaux et entreprises de communications, mais comparent également les recettes, les investissements, l'emploi ainsi que les prix des services dans la zone OCDE.