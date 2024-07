Les Perspectives des communications de l’OCDE 2007 présentent un large éventail d’indicateurs du développement des différents réseaux de communications et compare les indicateurs de performance tels que les recettes, les investissements, l’emploi et les prix des services dans la zone OCDE. Ces indicateurs revêtent une importance primordiale pour les participants issus de l’industrie, ainsi que pour les régulateurs qui ont recours à l’analyse comparative pour évaluer l’efficacité de leurs politiques.

Les Perspectives s’appuient sur la Base de données des télécommunications 2007, qui fournit des séries chronologiques d’indicateurs économiques et d’indicateurs propres aux télécommunications entre 1980 et 2005. Les lecteurs du livre électronique, Les Perspectives des communications de l’OCDE 2007, disposent de l’URL qui donne un accès en ligne à la base de données des télécommunications 2007. Les graphiques et tableaux de toutes les éditions citent StatLinks, liens qui renvoient aux fichiers contenant les données utilisées.