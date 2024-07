Les nouvelles formes de gouvernance et le développement économique

Cet ouvrage examine la manière dont les nouvelles formes de gouvernance permettent de surmonter les obstacles d’ordre administratif, politique ou financier, ainsi que leur impact sur la prospérité et la qualité de la vie à l’échelon local. On y trouve les résultats d’initiatives ambitieuses prises par la Belgique, l’Espagne, le Mexique, la Norvège, la République tchèque, la Slovénie et la Suède. L’ouvrage met en évidence les points forts et les faiblesses de ces initiatives.