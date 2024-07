Les entreprises sociales se situent à la frontière des secteurs public et privé. Elles ouvrent ainsi une voie nouvelle en matière d'allocation et de gestion économiques et représentent ce que la Commission européenne appelle un "troisième système". Si elles sont animées par des principes d’action similaires, ces entreprises fonctionnent selon des modalités extrêmement différentes suivant les pays. Mais elles ont en commun des objectifs bien spécifiques : l’insertion sur le marché du travail de personnes en difficulté, et la fourniture de biens et de services. Les vraies entreprises sociales sont organisées autour d’une démarche entreprenariale et prennent appui sur l’environnement local pour améliorer leurs performances tant économiques que sociales. Leur irruption dans le champ économique suscite réserve ou enthousiasme. Pour dépassionner le débat, il a semblé utile de poser les jalons de leur devenir en analysant les pratiques actuelles et en mettant en lumière les expériences les plus avancées.