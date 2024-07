Les élèves défavorisés bénéficient-ils des mêmes possibilités d'apprentissage en mathématiques ?

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, quelque 65 % des élèves issus d’un milieu socio-économique favorisé indiquent connaître bien le concept de fonction du second degré ou en avoir souvent entendu parler, contre 43 % seulement de leurs pairs défavorisés. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les 20 % d’élèves les plus exposés à des tâches de mathématiques pures (équations) devancent aux épreuves PISA de mathématiques les 20 % d’élèves les moins exposés à ce type de tâches de l’équivalent de près de deux années de scolarité. L’exposition à des tâches de mathématiques appliquées simples est bien moins fortement associée à l’obtention de meilleurs résultats. Environ 19 % de l’écart de performance entre les élèves issus d’un milieu socio-économique favorisé et leurs pairs défavorisés peuvent s’expliquer par des différences de familiarité avec les mathématiques, un pourcentage qui dépasse même 30 % en Autriche et en Corée. En d’autres termes, il apparaît clairement que les élèves défavorisés se voient systématiquement dispenser un enseignement de mathématiques de moindre qualité que leurs pairs favorisés.