Les élèves d'aujourd'hui lisent-ils par plaisir ?

Les élèves fortement engagés dans un large éventail d’activés de lecture sont davantage susceptibles que les autres d’être des apprenants efficaces et d’obtenir de bons résultats scolaires. Les études menées sur ce sujet font également état d’un lien fort entre les pratiques de lecture, la motivation et les compétences chez les adultes. Les compétences en compréhension de l’écrit sont déterminantes pour comprendre le monde qui nous entoure et continuer à apprendre tout au long de la vie...