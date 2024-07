L’impact territorial du COVID-19 : Gérer la crise et la reprise aux différents niveaux d’administration

La crise liée au COVID-19 a des incidences régionales et locales très hétérogènes, ce qui entraîne des implications importantes sur les plans de la gestion de crise et de l’action publique. Le présent document examine en détail l’impact territorial de cette crise dans ses différentes dimensions : sanitaires, économiques, sociales et budgétaires. Il présente un panorama complet des mesures prises par les administrations nationales et infranationales pour gérer les campagnes de vaccination à l’échelle des différents niveaux d’administration et atténuer les effets territoriaux de la crise. Enfin, il propose une vision tournée vers l’avenir des leçons à tirer de cette crise sur le plan de la gouvernance pluri-niveaux et soumet aux responsables publics un certain nombre d’aspects à prendre en compte à l’heure de renforcer la résilience des régions.