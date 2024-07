Aligner les budgets locaux et régionaux sur les objectifs climatiques et environnementaux

L’étude de cas de la région Bretagne (France) est extraite du rapport intitulé « Aligner les budgets des gouvernements régionaux et locaux avec les objectifs climatiques et environnementaux ». Le rapport dresse un état des lieux des pratiques existantes en matière de budgétisation verte aux niveaux régional et local dans les pays de l’OCDE et de l’Union européenne et propose un ensemble de lignes directrices destinées à aider les collectivités territoriales à mettre en place un exercice de budgétisation verte. L’étude de cas présente les récentes expérimentations de la Région Bretagne en matière de budgétisation verte et les enseignements qu’il est possible d’en tirer à ce jour.