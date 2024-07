Améliorer l’efficacité des mesures infranationales en faveur de la biodiversité

Les administrations infranationales ont un rôle déterminant à jouer dans le respect des engagements pris au regard de la biodiversité aux niveaux national et international. En s’appuyant sur l’expérience pratique de l’Écosse (Royaume-Uni), de la France et d’autres signataires de la Déclaration d’Édimbourg, ce document présente et analyse les stratégies et plans infranationaux, ainsi que les mécanismes servant à assurer la cohérence et la coordination de l’action publique. Il examine également les instruments permettant aux administrations infranationales d’obtenir des résultats probants sur le front de la biodiversité. Ce document met notamment en évidence la nécessité : de définir des objectifs clairs et mesurables en matière de biodiversité au niveau infranational ; d’intégrer la problématique de la biodiversité aux plans d’action infranationaux pour le climat, ainsi qu’aux stratégies, plans et instruments de développement urbain, rural et régional ; de promouvoir les solutions fondées sur la nature en ce qu’elles permettent aux collectivités territoriales d’exploiter les synergies entre la lutte contre le changement climatique, l’adaptation à ses effets et l’action pour la biodiversité.