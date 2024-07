Optimiser l'investissement public pour faire face aux inégalités régionales, aux grandes tendances et aux chocs futurs

L’investissement public est un outil essentiel pour relever les grands défis –changement climatique, évolutions démographiques, transformation numérique et chocs économiques et autres – auxquels est confrontée la société. L’investissement contribue à poser les fondations de la prospérité économique et du bien-être futurs dans les villes et les régions. Il peut aussi constituer un vecteur de réduction des inégalités, d’adaptation des territoires aux mégatendances, de renforcement de la résilience et d’atténuation de l’impact des chocs. À l’heure où nous sortons de la crise liée à la COVID-19, et où nous affrontons déjà une nouvelle crise suite à l’agression de grande envergure de la Russie contre l’Ukraine, les engagements existants pris en matière d’investissement public pour étayer une reprise forte post-pandémie offrent une occasion importante : celle de relever ces défis. Pour saisir cette occasion, il faut des investissements publics efficaces à tous les niveaux d’administration.